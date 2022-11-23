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19:01, 23 ноября 2022Россия

Практически слепого 82-летнего россиянина привязывали к больничной койке

В Ленобласти практически слепого пенсионера привязывали бинтами к больничной койке

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В поселке имени Морозова Ленинградской области врачи привязывали практически слепого 82-летнего пенсионера бинтами к больничной койке. О произошедшем рассказала порталу 47.NEWS дочь россиянина.

Женщина пояснила, что в начале ноября ее отец почувствовал себя плохо. Симптомы были похожи на эпилепсию, а ярче всего выражались скачущим давлением. Прошлым летом мужчина наблюдался в больнице Всеволожска, в этот раз ему предложили пройти лечение в филиале медучреждения в Морозовке.

«Это обычное гериатрическое отделение, для пожилых пациентов. Посещения запрещены из-за коронавируса, отец телефоном практически не пользуется, так что связь держали с врачом. На его поведение нам не жаловались, говорили: "Все хорошо, дедушка улыбается, кушает, принимает таблетки"», — поделилась россиянка.

Когда она забрала отца после выписки, то увидела на его руках красные гематомы. Сам пенсионер объяснил, что медики привязывали его.

О последствиях лечения жительница Ленобласти рассказала в полиции. Следы на руках осмотрела бригада скорой помощи, медики в частной клинике Всеволожска.

В комитете по здравоохранению правительства Ленобласти организовали проверку.

Ранее сообщалось, что 78-летнего жителя Новосибирска с COVID-19 довели до истощения и пролежней в больнице.

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Анна Щербакова
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