Стали известны возможные последствия прорыва ВСУ на южном направлении

Эксперт Рожин счел, что прорыв ВСУ на южном направлении создаст угрозу коммуникации ВС РФ

Прорыв украинских войск на южном направлении будет напрямую угрожать коммуникациям группировки Вооруженных сил (ВС) России в северном Причерноморье. Такое мнение высказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, его цитирует в своем Telegram-канале военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок.

«Это создаст прямую угрозу коммуникациям группировки ВС РФ в северном Причерноморье, а также сухопутному коридору на полуостров, что в значительной степени обесценит стратегический успех России с созданием сухопутного коридора и создаст угрозу северному Крыму», — считает специалист.

Оценивая текущую ситуацию, он добавил, что основную ставку Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут делать на наступление на Запорожском направлении на Пологи и Токмак. По его мнению, активность на Днепре будет носить вспомогательный характер.

Рожин заметил, что в настоящий момент локальными целями Киева является высадка десанта на Кинбурнскую косу, укрепление позиций на этой точке, а также расширение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на левом берегу Днепра. Кроме того, уверен эксперт, командование ВСУ планирует наносить более интенсивные удары по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов российской группировки на Левобережье.

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