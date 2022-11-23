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13:55, 23 ноября 2022Бывший СССР

Стали известны возможные последствия прорыва ВСУ на южном направлении

Эксперт Рожин счел, что прорыв ВСУ на южном направлении создаст угрозу коммуникации ВС РФ

Фото: Reuters

Прорыв украинских войск на южном направлении будет напрямую угрожать коммуникациям группировки Вооруженных сил (ВС) России в северном Причерноморье. Такое мнение высказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, его цитирует в своем Telegram-канале военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок.

«Это создаст прямую угрозу коммуникациям группировки ВС РФ в северном Причерноморье, а также сухопутному коридору на полуостров, что в значительной степени обесценит стратегический успех России с созданием сухопутного коридора и создаст угрозу северному Крыму», — считает специалист.

Оценивая текущую ситуацию, он добавил, что основную ставку Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут делать на наступление на Запорожском направлении на Пологи и Токмак. По его мнению, активность на Днепре будет носить вспомогательный характер.

Рожин заметил, что в настоящий момент локальными целями Киева является высадка десанта на Кинбурнскую косу, укрепление позиций на этой точке, а также расширение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на левом берегу Днепра. Кроме того, уверен эксперт, командование ВСУ планирует наносить более интенсивные удары по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов российской группировки на Левобережье.

Ранее российский эксперт объяснил «оперативную паузу» в конфликте на Украине.

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Варвара Кошечкина
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