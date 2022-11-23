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15:12, 23 ноября 2022Культура

Умер гитарист Dr. Feelgood и актер «Игры престолов» Вилко Джонсон

На 76-м году жизни скончался гитарист Dr. Feelgood и актер «Игры престолов» Вилко Джонсон
Вилко Джонсон

Вилко Джонсон. Фото: Paul Hackett / Reuters

На 76-м году жизни умер гитарист группы Dr. Feelgood и актер сериала «Игра престолов» Вилко Джонсон. Об этом сообщает The Guardian.

Артист скончался 21 ноября, причины его смерти неизвестны.

В 1971 году Джонсон вместе с двумя музыкантами основал группу Dr. Feelgood, ставшую одной из самых характерных групп британского паб-рока и сочетающую рок-н-ролл с элементами блюза и ритм-энд-блюза. В ней он выступал в качестве солиста и гитариста, однако спустя несколько лет покинул музыкальный коллектив, создав еще несколько новых.

Джонсон также снялся в сериале «Игра престолов», исполнив роль придворного палача Илина Пейна.

В 2013 году у артиста диагностировали рак поджелудочной железы, но спустя год ему удалось победить заболевание.

Ранее стало известно, что на 91-м году жизни скончался последний оставшийся в живых актер из фильма «Унесенные ветром» 1939 года Микки Кун.

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Анастасия Астахова
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