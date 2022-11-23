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16:03, 23 ноября 2022Силовые структуры

Выстрелившего в майора полиции россиянина задержали около станции

В Ленобласти задержали стрелявшего в майора полиции в гостинице мужчину

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Ленинградской области задержали 54-летнего мужчину, стрелявшего в майора полиции. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Россиянина задержали около железнодорожной станции Колтуши в черном BMW.

Ранее стало известно, что под Петербургом в ночь на 23 ноября в мини-гостинице «Нева» произошла ссора между постояльцами. Фигурант несколько раз выстрелил в сотрудника МВД, после чего уехал на черном BMW с гражданской женой.

Был объявлен план «Перехват». Потерпевшего госпитализировали со множественными ранениями, в том числе в голову. Отмечается, что в настоящее время он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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Екатерина Власова
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