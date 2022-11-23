ВСУ повредили емкости с дистиллятами рядом с реакторами на Запорожской АЭС

Советник «Росэнергоатома» Карчаа: обстрел Запорожской АЭС повредил емкости с дистиллятами

Обстрел Запорожской атомной электростанции (АЭС) Вооруженными силами Украины (ВСУ) повредил емкости с дистиллятами, заявил советник гендиректора «‎Росэнергоатома» Ренат Карчаа, передает Telegram-канал Readovka. По его словам, 19 и 20 ноября АЭС попала под самые интенсивные обстрелы Украины.

«По 12 прилетов никогда не было. Стреляли из орудий 155 калибра [выпустили 12 боеприпасов] за 25 минут в субботу», — сказал Карчаа. При этом замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков сообщил, что есть продвижение по ситуации вокруг Запорожской АЭС, передает РИА Новости.

По словам Чудакова, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси общается лично с президентами Украины и России. «Есть продвижение, есть беседы на эту тему, вовлечены руководители других стран Европы, которые должны повлиять на результат», — отметил он.