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18:34, 23 ноября 2022Бывший СССР

В Эстонии выступили против ужесточения закона о языке

Торгово-промышленная палата Эстонии выступила против ужесточения закона о языке

Фото: Pavel Golovkin / AP

Торгово-промышленная палата Эстонии выступила против ужесточения закона о языке, инициированного министерством образования страны. Об этом сообщает ERR.

«По оценке предпринимателей, законопроект (о внесении изменений в закон о языке — прим. "Ленты.ру") является примером зарегулированности, нарушены принципы качественного законотворчества и имеются существенные недостатки в анализе воздействия», — говорится в пресс-релизе палаты.

Там также отмечают, что не понимают, почему законопроект рассматривается как «срочный». Министерство объяснило это событиями в обществе и чрезмерным использованием иностранных языков в публичном пространстве, но в торгово-промышленной палате считают это обоснование поверхностным.

Законопроект, подготовленный министерством, предлагает внести изменения в закон о языке, касающиеся языковых требований к иноязычным брендам, аудиорекламе, а также работе курьеров и водителей такси. Так, чтобы таксисту или курьеру устроиться на работу в Эстонии, придется сдать экзамен на минимальный уровень владения эстонским языком.

Ранее глава департамента Ильмар Томуск пожаловался на то, что с прибытием украинских беженцев в стране начали больше говорить на русском. Им, подчеркнул он, будет дан год на изучение эстонского языка.

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Алевтина Запольская
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