Adidas проведет расследование из-за анонимки о поведении Канье Уэста

FT: Adidas проведет расследование из-за анонимки о неподобающем поведении Канье Уэста

Германский концерн Adidas начнет расследование анонимного письма о неподобающем поведении американского рэпера Канье Уэста, с которым бренд раньше выпускал совместную линию одежды Yeezy. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление компании.

«В настоящее время неясно, правдивы ли обвинения, содержащиеся в анонимном письме. Однако мы очень серьезно относимся к этим обвинениям и приняли решение немедленно начать независимое расследование по этому вопросу», — заверили в компании.

Отмечается, что решение о проведении расследования компания приняла после того, как один из крупнейших акционеров потребовал прояснить предполагаемые инциденты.

Adidas разорвал партнерские отношения с исполнителем 25 октября. Данное решение было принято по причине того, что на марку обрушился шквал критики после скандального поведения Уэста. В частности, рэпер опубликовал в соцсетях скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. Вскоре Уэста заблокировали за антисемитский пост.

Позднее журналисты Forbes подсчитали, что Канье Уэст лишился статуса миллиардера из-за прекращения сотрудничества с Adidas. По данным инвестиционного банка Cowen, бизнесмен потерял свой самый крупный контракт, составлявший 1,5 миллиарда долларов (91,9 миллиарда рублей).