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09:50, 24 ноября 2022Экономика

Россия заработала миллиарды рублей благодаря искусственному интеллекту

Вице-премьер Чернышенко: Россия заработала 300 миллиардов рублей благодаря внедрению ИИ

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Благодаря внедрению в работу искусственного интеллекта (ИИ) в 2021 году России удалось заработать порядка 300 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на конференции Сбербанка AI Journey – 2022.

Чернышенко отметил, что это лишь «консервативные оценки» внедрения ИИ за прошлый год. Заместитель председателя правительства уточнил, что 200 миллиардов из данной суммы — прибыль Сбербанка. «На самом деле, я думаю, что [эффект] был гораздо больше, мы просто пока не научились качественно измерять его», — заявил вице-премьер.

Помимо этого, по словам Чернышенко, сегодня в среднем уровень внедрения искусственного интеллекта в компаниях России составляет 20 процентов. «На горизонте буквально пары лет мы все (правительство Россииприм. «Ленты.ру») ожидаем прироста в экономику 1 триллиона рублей только за счет внедрения искусственного интеллекта», — заявил он.

Международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey проходит в Москве 23-24 ноября. По итогам первого дня на сайте конференции было зафиксировано более 15 миллионов просмотров из более чем 180 стран.

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Варвара Кошечкина
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