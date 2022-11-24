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05:21, 24 ноября 2022Мир

Пресс-секретарь Байдена вышла из себя во время брифинга

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер разозлилась на журналистов в ходе брифинга
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер поспорила с журналистами и вышла из себя в ходе брифинга. Фрагмент ее дискуссии с представителями СМИ был опубликован телеканалом Sky News.

Отмечается, что причиной вспышки раздражения Жан-Пьер послужил вопрос журналистки издания Daily Caller, которая поинтересовалась у участвовавшего в брифинге главного инфекциониста США Энтони Фаучи о том, что он предпринял для расследования происхождения коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь Байдена на повышенных тонах обратилась к девушке, упрекнув ее в неуважительном отношении к собравшимся. «Я не буду давать вам слово, если вы будете кричать, и к тому же вы занимаете время, потому что доктор Фаучи должен уйти через пару минут. Я закончила, я не буду с вами ругаться», — разозлилась Жан-Пьер, отойдя от трибуны и уступив место американскому инфекционисту.

Журналистку поддержал ее коллега по имени Саймон, обративший внимание представителя администрации на обоснованность заданного вопроса, на что Жан-Пьер отреагировала словами «сейчас не ваша очередь». «Я слышу вопрос, но мы не делаем это так, как вы этого хотите. Это неуважительно. Я закончила, Саймон, с меня хватит, прямо сейчас с вами все», — пресекла дальнейшее общение пресс-секретарь президента.

Это не первый случай, когда Жан-Пьер вступает в споры с журналистами. Так, в июле, она вышла из себя в ходе общения с журналистом о рецессии в США.

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Варвара Кузьмина
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