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12:11, 24 ноября 2022Россия

В «Росатоме» предупредили о риске аварии на Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Лихачев заявил о возможном росте риска аварии на Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Риск аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) будет возрастать в случае, если станция не будет обеспечена альтернативным снабжением энергии. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, пишет ТАСС.

По его словам, все линии электропередачи атомной электростанции разрушены, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не дают их восстанавливать.

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1 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу обвинил Киев в непрекращающихся обстрелах ЗАЭС. Он добавил, что Украина обстреливает точки эвакуации и места раздачи гуманитарной помощи.

8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России. 14 октября станция перешла на работу по российским стандартам. Впоследствии замглавы МИД России Сергей Рябков назвал невозможным вариант отсутствия охраны Запорожской АЭС со стороны Москвы.

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Анастасия Шейкина
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