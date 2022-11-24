Оценены перспективы роста цен на деликатесы перед Новым годом

АКОРТ: цены на деликатесы перед Новым годом останутся неизменными

Цены на деликатесные группы товаров останутся неизменными перед Новым годом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева.

«АКОРТ не ожидает повышения цен на товары деликатесной группы — рыбные деликатесы, копчености, колбасы, овощи и фрукты, а также игристые вина перед Новым годом. Важно учитывать фактор конкуренции и стремление торговых сетей поддержать потребителей в праздничный период с помощью скидок и привлекательных цен на востребованные товары для новогоднего стола», — оценил перспективы Караваев.

По словам главы АКОРТ, ретейлеры даже видят снижение цен по некоторым группам товаров или ограниченный рост, который отстает от инфляции. «Несмотря на некоторое усиление темпов инфляции — с 0,06 процента до 0,11 процента за последнюю неделю, в целом мы наблюдаем стабилизацию и даже снижение цен по ряду товаров, так как ретейлеры инвестируют в цены», — указал Караваев.

Аналогичного мнения придерживаются и представители крупных торговых сетей. Так, в «Магните» заявили, что не получали уведомлений от производителей на увеличение отпускных цен, таким образом, для их роста на полке нет внешних факторов. А в сети супермаркетов «Лента» отметили, что компания не планирует повышать цены и не видит предпосылок для их роста.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев выразил иное мнение, указав, что цены на продукты длительного хранения, напротив, вырастут в самом начале зимы. В среднем, по оценкам экономиста, цены вырастут на 5-15 процентов в зависимости от категории товаров. По словам Беляева, самым ощутимым будет подорожание рыбных деликатесов и икры. Деликатесные мясные копчености, предположительно, подорожают на 10 процентов, как и алкоголь.