Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:49, 24 ноября 2022Россия

Россиян предупредили о скором подорожании определенных продуктов

Экономист Беляев предупредил о росте цен на продукты длительного хранения с 1 декабря

Фото: Graham Hughes / Globallookpress.com

Кандидат экономических наук Михаил Беляев составил список продуктов, которые, по его мнению, подорожают 1 декабря. Своим прогнозом он поделился с радио Sputnik он дал прогноз, на сколько процентов вырастут цены в магазинах.

Эксперт считает, что в самом начале зимы в первую очередь вырастут цены на «праздничные» продукты длительного хранения. Речь идет о том, что обычно присутствует на новогоднем столе.

В среднем, по оценкам экономиста, цены вырастут на 5-15 процентов в зависимости от категории товаров. По словам Беляева, самым ощутимым подорожание рыбных деликатесов и икры. Деликатесные мясные копчености, предположительно, подорожают на 10 процентов, как и алкоголь.

«Хорошие игристые вина подорожают точно, да и коньячная группа на месте стоять не будет. В меньшей степени, то есть примерно на 5 процентов, подорожают овощи и фрукты для праздничных салатов», — рассказал Беляев.

Ранее россиянам напомнили о подорожании некоторых услуг ЖКХ с 1 декабря. Причиной этому станет досрочная индексация тарифов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Раскрыт план Зеленского о поголовной мобилизации жителей русскоязычных областей
Бизнесмен назвал основные проблемы парков развлечений для детей
Аналитик объяснил выгоду покупки долларов и евро
Вильфанд предупредил москвичей о сильной гололедице
Глава Росморречфлота рассказал о планах на порты Донбасса и Запорожья
Российская тревел-блогерша раскрыла преимущества россиянок перед китаянками
Из-за психической болезни мужчина стал заниматься сексом во сне
Занявшийся групповым сексом с доминатрикс на алтаре священник признал вину
Небензя сообщил о попавших в жилые дома в Киеве американских ракетах
В России предположили причастность США к активизации курдов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.