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09:18, 24 ноября 2022Путешествия

Самолет экстренно сел в Приамурье из-за плохого самочувствия пассажира

Летевший в Новосибирск пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Приамурье

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Пассажирский самолет российской авиакомпании S7, летевший из Владивостока в Новосибирск, экстренно сел в Приамурье из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Уточняется, что воздушное судно развернулось над Амурской областью и совершило вынужденную посадку в 11:25 по местному времени (5:25 по Москве). На место стоянки прибыла бригада медиков, пассажира доставили в медицинское учреждение. В 13:00 (7:00 по Москве) рейс вылетел далее по маршруту в Новосибирск.

Ранее в ноябре стюардесса, прославившаяся в соцсетях благодаря рассказам о своей профессии, показала подписчикам распространенную ошибку пассажиров при походе в туалет в самолете и восхитила поклонников. Ролик стал вирусным и набрал больше двух миллионов просмотров и тысячи комментариев. 

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Валентина Процкова
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