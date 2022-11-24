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07:01, 24 ноября 2022Из жизни

Занявшийся групповым сексом с доминатрикс на алтаре священник признал вину

В США священника из города Перл-Ривер приговорили к трем годам условно за секс в церкви
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Фото: Maria Vlasova / Unsplash

В США состоялся суд над священником из штата Луизиана, занявшимся групповым сексом с двумя секс-работницами на алтаре своей церкви. Об этом сообщает WAFB.

21 ноября 2022 года Кларк заключил сделку со следствием и признал вину в непристойном поведении. Его приговорили к трем годам тюремного заключения условно, трем годам испытательного срока после окончания основного и штрафу в размере одной тысячи долларов (около 60 тысяч рублей).

Слушанья проводились по поводу происшествия в церкви святых Петра и Павла города Перл-Ривер 30 сентября 2020 года. Вечером прохожий заметил, что в храме, несмотря на поздний час, горит свет. Он заглянул внутрь и увидел, как священник Трэвис Кларк занимается сексом с двумя доминатрикс в корсетах и туфлях на высоких каблуках. На алтаре было установлено сценическое освещение и лежали секс-игрушки. Участники действа записывали его на мобильный телефон.

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После происшествия архиепископ епархии Нового Орлеана Грегори Эймонд объявил алтарь оскверненным, призвал сжечь его и заменить на новый. Кларка лишили сана и заставили выплатить восемь тысяч долларов (около 576 тысяч рублей по среднему курсу 2020 года) реституции.

Женщины, участвовавшие в осквернении церкви, — 41-летняя Минди Диксон и 23-летняя Мелисса Ченг — признали себя виновными в вандализме в июле 2022 года. Каждую приговорили к двум годам нахождения под надзором.

Ранее сообщалось, что в Италии священник потратил пожертвования на бриллианты и вечеринки и попал в тюрьму. Мужчина был также обвинен в шантаже и вымогательствах.

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Никита Савин
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