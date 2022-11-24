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22:05, 24 ноября 2022Бывший СССР

В Белоруссии установили около 160 участвующих в конфликте на Украине граждан

МВД Белоруссии установило личности около 160 граждан, участвующих в конфликте на Украине

МВД Белоруссии установило личности около 160 граждан страны, которые участвуют в конфликте на Украине. Об этом заявил в четверг глава ведомства Иван Кубраков в эфире телеканала ОНТ.

«Это очень условная цифра. 160 лиц, которых мы установили, которые так или иначе были замечены на территории Украины во время боевых действий», — сказал Кубраков.

Министр также рассказал, что ведомство привлекает к ответственности тех, кто пытается уточнить в интернете, как принять участие в боевых действиях на Украине. «Мы этих людей находим, привлекаем к ответственности, а где-то просто проводим профилактическую беседу», — пояснил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал версию о том, что расстрел Вооруженными силами Украины российских военнопленных был совершен по указке США ради эскалации ситуации на Украине.

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Марина Совина
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