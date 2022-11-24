В Госдуме дали связанное с Блинкеном название закону о запрете пропаганды ЛГБТ

Депутаты Госдумы назвали принятый закон о запрете пропаганды ЛГБТ «ответом Блинкену»

На пленарном заседании Госдумы депутаты дали новому закону о запрете пропаганды ЛГБТ в России название, связанное с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

Хинштейн опубликовал кадры, на которых запечатлены последние секунды перед началом голосования по проекту закона. На видео спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин говорит, что голосованием Госдума намерена «дать ответ Блинкену на его обращение (...) по этому вопросу».

«В связи с ночным обращением госсекретаря США — законы назвали "наш ответ Блинкену"», — рассказал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной Думы приняли в окончательном, третьем чтении пакет законов о полном запрете ЛГБТ-пропаганды и введении ответственности за нее. Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составят до 10 миллионов рублей.