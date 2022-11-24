Получившего ранение от падчерицы отчима назвали неконфликтным

Знакомые семьи, где школьница защищала мать и ранила отчима, назвали мужчину неконфликтным

Житель города Бор Нижегородской области, получивший ножевое ранение от 13-летней падчерицы, которая защищала мать, не был конфликтным человеком. Об этом «Ленте.ру» рассказали знакомые семьи.

Ранее стало известно, что школьница стала свидетелем драки между супругами, которая завязалась из-за позднего звонка женщине с работы. Дочь решила защитить мать, схватила нож и нанесла отчиму колющее ранение. После этого женщина вызвала полицию, однако правоохранителям рассказала, что девочка лишь угрожала мужчине ножом, тот якобы стал отнимать у нее холодное оружие и поранился.

«Я его знаю как абсолютно положительного человека, друга и семьянина. Никогда в конфликтных ситуациях его не видела, тем более в семье», — поделилась подруга семьи, пожелавшая остаться анонимной.

Со слов другой знакомой семьи, у пары были хорошие и теплые отношения. «Для меня стало большой неожиданностью увидеть такую новость. Знаю его как спокойного и уравновешенного человека, кстати, непьющего. Насколько мне известно, он неагрессивный и не проявлял это качество», — сказала она.

11 ноября сообщалось, что 12-летняя жительница Мордовии пожаловалась на то, что ее избивают мать и отчим, и попросила забрать ее из семьи.

