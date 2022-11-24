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13:46, 24 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о массированном ударе по объектам военного управления Украины

Минобороны сообщило, что массированный ракетный удар ВС РФ нарушил переброску резервов ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

23 ноября российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что результате удара была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

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«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отчитались в Минобороны.

22 ноября оборонное ведомство показало на видео ракетные удары экипажей штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России по замаскированным военным объектам и технике подразделений ВСУ.

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Евгения Куликова
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