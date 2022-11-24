Минобороны заявило о массированном ударе по объектам военного управления Украины
23 ноября российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве уточнили, что результате удара была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отчитались в Минобороны.
22 ноября оборонное ведомство показало на видео ракетные удары экипажей штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России по замаскированным военным объектам и технике подразделений ВСУ.