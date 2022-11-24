Минобороны заявило о массированном ударе по объектам военного управления Украины

Минобороны сообщило, что массированный ракетный удар ВС РФ нарушил переброску резервов ВСУ

23 ноября российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что результате удара была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отчитались в Минобороны.

22 ноября оборонное ведомство показало на видео ракетные удары экипажей штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России по замаскированным военным объектам и технике подразделений ВСУ.