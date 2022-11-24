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10:15, 24 ноября 2022Культура

Бастрыкина попросили проверить трек рэпера OG Buda с упоминанием фашистов

Бастрыкина попросили проверить трек рэпера OG Buda, в котором упоминаются фашисты

Кадр: OG BUDA / YouTube

Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина попросили проверить песню рэп-исполнителя OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) под названием «Дает». Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Житель Вологодской области Сергей Городишенин обратился в СК, Минкульт и Генпрокуратуру, заявив о том, что музыкант, упомянувший в треке фашистов, затрагивает пострадавших в период Великой Отечественной войны людей.

«Рэпер поет: "Эй, девочка, сделай мой *** больше / Я *** ее так, как фашисты *** женщин в Польше". Песня прямым текстом затрагивает и ущемляет права жертв насилия, память людей, которые пострадали от травли и издевательств нацистов в период Великой Отечественной войны, а также оскорбляет память об этой страшной войне», — отметил общественник в своем письме.

Ранее стала известна причина проверки новой песни Оксимирона (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) на экстремизм. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в треке музыканта есть призыв к сепаратизму.

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Анастасия Астахова
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