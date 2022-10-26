Стала известна причина проверки новой песни Оксимирона на экстремизм

Директор Лиги безопасного интернета Мизулина: в песне Оксимирона есть призыв к сепаратизму

Лига безопасного интернета увидела призывы к сепаратизму в новой песне «Ойда» рэпера Оксимирона (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Об этом «Ленте.ру» рассказала директор организации Екатерина Мизулина. Она объяснила обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить трек на экстремизм.

Как утверждает Мизулина, в России сейчас активно работают «западные провокаторы», которые используют межнациональную и религиозную повестку, чтобы расколоть общество. По словам директора Лиги безопасного интернета, такие признаки можно заметить и в творчестве музыканта.

«Конечно, в этом контексте, появление музыкальных произведений, содержащих те же самые призывы, что и у тех групп, которые занимаются сепаратизмом, вызывает определенные вопросы. Поэтому мы и подготовили обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить этот музыкальный трек иностранного агента Oxxxymiron на предмет содержания в нем экстремистских материалов», — рассказала Екатерина Мизулина.

Лига безопасного интернета, как заявила ее руководитель, обнаружила в Сети сообщества, «которые призывают к созданию отдельных квазигосударств или государственных образований на территории нашей страны».

Среди этого есть и призывы, например, отколоть город Санкт-Петербург или Ленинградскую область от территории нашей страны. Такого рода заявления содержатся и в указанном музыкальном произведении Екатерина Мизулина директор Лиги безопасного интернета

Трек «Ойда» вышел 16 сентября 2022 года. Клип на него снят в Санкт-Петербурге.

В тексте музыкант упоминает Ингрию — она же Ингерманландия или Ижорская земля. Это территория в Ленинградской области вокруг Санкт-Петербурга, не имеющая четких границ. В разное время она была частью Новгородской земли, Московского княжества, Русского царства, Швеции, Российской империи и СССР. Среди ряда радикалов-националистов существует идея возрождения Ингерманландии.

Ранее замоскворецкий суд Москвы признал другую композицию артиста, трек «Последний звонок», экстремистской.