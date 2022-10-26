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12:01, 26 октября 2022Культура

Еще одну песню Оксимирона попросили проверить на признаки экстремизма

Еще одну песню Оксимирона «Ойда» попросили проверить на признаки экстремизма

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Песню российского рэпера Оксимирона (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) под названием «Ойда» попросили проверить на признаки экстремизма. Об этом сообщает ТАСС.

Член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина заявила, что Лига безопасного интернета, директором которой она является, обратилась в Генеральную прокуратуру с соответствующей просьбой.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал другую композицию артиста, трек «Последний звонок», экстремистской.

После психолого-лингвистического исследования в тексте песни обнаружили «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия». В композиции музыкант читает рэп от лица школьника, который расстреливает своих одноклассников.

В начале октября Минюст России включил рэпера Oxxxymiron в список физлиц-иноагентов.

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Анастасия Астахова
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