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16:29, 25 октября 2022Культура

Песню Оксимирона «Последний звонок» признали экстремистской

Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню Оксимирона «Последний звонок»

Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню рэпера Оксимирона (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) «Последний звонок». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальная представительница столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

После психолого-лингвистического исследования в тексте трека обнаружили «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

В 2018 году фанатские клипы на трек «Последний звонок» рэпера Оксимирона были заблокированы на сайтах YouTube и «ВКонтакте». В композиции музыкант читает рэп от лица школьника, который расстреливает своих одноклассников.

До блокировки активистка Евгения Чудновец заявила в соцсетях, что пожаловалась на песню Оксимирона в Роскомнадзор, отметив, что рэпер причастен к бойне в Керчи. Она считает, что композиция и клип на нее спровоцировали керченского стрелка. Женщина предложила удалить или переписать трек.

17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в колледже взрыв, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а потом совершил суицид. Жертвами стали 20 человек.

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Марина Погосян
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