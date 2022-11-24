Озвучены последствия выгуливания домашних котов на улице

Выгуливание домашних котов на улице приведет к угрозе биоразнообразия

Ученые Университета Мэриленда озвучили последствия выгуливания домашних котов на улице. Результаты работы были опубликованы в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

В ходе исследования специалисты расставили 60 фотоловушек с датчиками движения. Оказалось, что среднестатистическая домашняя кошка с вероятностью в 61 процент может находится в том же месте, что и еноты (самый распространенный переносчик бешенства в Америке), столько же вероятности встречи с рыжими лисами, и 56 процентов с опоссумами, которые также могут быть инфицированы бешенством.

Авторы считают, что выпуская кошек на улицу, хозяева подвергают опасности их здоровье. Помимо заражения различными болезнями, которые затем могут передаться людям, домашние питомцы могут угрожать дикой природе и местному биоразнообразию.

«Эта взаимосвязь среды обитания показывает, что распространение кошек в значительной степени обусловлено людьми, а не природными факторами», — рассказал один из исследователей.

Он призвал владельцев домашних животных держать кошек в помещении, чтобы избежать возможных столкновений между их питомцами и местной дикой природой.

В октябре 2022 года французские специалисты из Парижского университета Нантерр вычислили истинную реакцию кошек на общение с человеком.

