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06:30, 24 ноября 2022Наука и техника

Озвучены последствия выгуливания домашних котов на улице

Выгуливание домашних котов на улице приведет к угрозе биоразнообразия

Фото: POOL New / Reuters

Ученые Университета Мэриленда озвучили последствия выгуливания домашних котов на улице. Результаты работы были опубликованы в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

В ходе исследования специалисты расставили 60 фотоловушек с датчиками движения. Оказалось, что среднестатистическая домашняя кошка с вероятностью в 61 процент может находится в том же месте, что и еноты (самый распространенный переносчик бешенства в Америке), столько же вероятности встречи с рыжими лисами, и 56 процентов с опоссумами, которые также могут быть инфицированы бешенством.

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Авторы считают, что выпуская кошек на улицу, хозяева подвергают опасности их здоровье. Помимо заражения различными болезнями, которые затем могут передаться людям, домашние питомцы могут угрожать дикой природе и местному биоразнообразию.

«Эта взаимосвязь среды обитания показывает, что распространение кошек в значительной степени обусловлено людьми, а не природными факторами», — рассказал один из исследователей.

Он призвал владельцев домашних животных держать кошек в помещении, чтобы избежать возможных столкновений между их питомцами и местной дикой природой.

В октябре 2022 года французские специалисты из Парижского университета Нантерр вычислили истинную реакцию кошек на общение с человеком.

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Елена Апазиди
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