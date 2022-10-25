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18:54, 25 октября 2022Наука и техника

Выявлена истинная реакция кошек на общение с человеком

Animal Cognition: кошки оказались способны отличать голос владельца от незнакомца

Фото: unsplash

Французские ученые из Парижского университета Нантерр выявили истинную реакцию кошек на общение с человеком. Результаты работы описаны в журнале Animal Cognition.

Исследователи рассмотрели реакцию 16 кошек на голос своего владельца и незнакомца. Животным включали записи, где люди произносили фразы тоном, адресованным кошке и взрослому человеку. В предыдущих работах было замечено, что люди в случае обращения к кошке, собаке, ребенку и взрослому меняют интонацию. Теперь специалисты решили изучить, как на это реагируют кошки.

Авторы записали и оценили интенсивность реакции кошек на звук, что включало изменение поведения, движение ушей, расширение зрачков и движение хвоста и уровень расслабления.

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Оказалось, что в первом эксперименте, где подопытным включали голос незнакомца, переходящий в голос владельца, у десяти кошек наблюдалось снижение интенсивности реакции, когда они услышали звукозапись с незнакомым голосом, называющим их по имени. Однако, услышав своего хозяина, животные поворачивали уши к источнику звука, у них повышалась активность передвижения по комнате, а также наблюдалось расширение зрачков.

Ученые предполагают, что внезапное изменение поведения указывает на то, что кошки могут отличать голос своего владельца от голоса незнакомца. Кроме того, было выявлено, что испытуемые могут различать, когда их владелец говорит тоном, обращенным к кошке, а когда — к взрослому, но не реагировали на это в случае изменения тона незнакомого человека.

В будущих исследованиях авторы планируют увеличить выборку животных-участников, а также провести эксперименты на более социализированных кошках.

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Елена Апазиди
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