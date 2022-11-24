Москвичи бросились строить частные дома

Заместитель мэра Москвы Бочкарев: строительство частных домов превзошло уровень 2021 года

В 2022 году строительство частных домов в Новой Москве превзошло уровень 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает РБК.

С начала года на территории Новой Москвы были построены и введены в эксплуатацию частные дома общей площадью 750 тысяч квадратных метров — это на 55 тысяч «квадратов» больше, чем за весь 2021 год. Рост строительства такого жилья связан с развитием ипотеки в сегменте, выгодой покупки частного дома по сравнению с квартирой и переходом на удаленный режим работы.

«Объемы индивидуального жилищного строительства в Новой Москве ежегодно растут», — заявил Бочкарев. Отмечается, что жилье в Новой Москве строится одновременно с созданием транспортных, инженерных коммуникаций и социальных объектов. Кроме того, на ее территории сохраняется рекреационная роль природных территорий.

Ранее в ноябре россиянам назвали локации Подмосковья с подорожавшими домами. Сильнее всего за год жилье выросло в цене на Ленинградском и Симферопольском шоссе — на 28,6 и 25,2 процента соотвественно.