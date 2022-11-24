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07:30, 24 ноября 2022Путешествия

Российская тревел-блогерша раскрыла преимущества россиянок перед китаянками

Автор блога «Яндекс.Дзен» Ершова рассказала об отвращении китайцев к китаянкам

Фото: Aly Song / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в гостях у китайской семьи в Малайзии и раскрыла главные преимущества россиянок перед китаянками. Своим мнением она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, китаянки вызывают настоящее отвращение у китайцев. «Мужчины в Китае презирают китаянок как женщин и отказываются на них жениться. И если раньше родители жениха голосовали только за китайскую невесту, то теперь они обеими руками "за" европейку», — рассказала автор публикации.

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Девушка пояснила, что подобная негативная реакция у китайцев связана с гендерным дисбалансом, из-за которого на протяжении многих лет в Китае женщин было меньше, чем мужчин. «Женщины претендовали только на обеспеченных, независимых мужчин, у которых есть по несколько квартир, машин, бизнесов и много денег. В таком случае она на него посмотрит. Остальным китайцам приходится страдать, — пояснила Ершова. — И это самая настоящая проблема для Китая. На этой почве китаянки стали капризными, безжалостными, жестокими».

Блогер отметила, что на фоне «капризных и противных» китаянок российские женщины — самостоятельные, независимые, хозяйственные и воспитанные. «Поэтому любой китаец будет носить русскую девушку на руках. Хотите такой романтической жизни, советую задуматься, ведь китайцы действительно хорошие женихи и любящие отцы, которые будут гордиться своей иностранной женой всю его жизнь», — заключила она.

Ранее сообщалось, что правительство Китая смягчило правила въезда для иностранцев, в том числе россиян, с 11 ноября. Согласно обновленным протоколам, срок обязательного карантина для прибывающих в популярную азиатскую страну путешественников сокращен с десяти до восьми дней.

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Валентина Процкова
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