Инцидент с устроившими бой бумажным шариком на совещании депутатами оценили

Устроившие бой бумажным шариком на совещании депутаты отделаются предупреждением

Поведение депутатов городской думы Сарова Нижегородской области, которые устроили бой бумажным шариком прямо на рабочем совещании, нельзя оставлять безнаказанным. Такую оценку дал глава Нижегородского отделения «Единой России», в которой состоят парламентарии, Алексей Антонов. Об этом пишет «Подъем».

По его словам, лишать мандата и исключать из партии было бы слишком жестоко. «Действительно, вести себя так на заседаниях крайне некрасиво и неправильно. В ближайшее время с участниками случившегося будут проведены индивидуальные беседы о недопустимости подобного поведения, порочащего честь и достоинство депутата», — подчеркнул Антонов. Он добавил, что на ход заседания инцидент не повлиял, а также не нанес никому вреда. В первый раз парламентарии отделаются предупреждением, заключил Антонов.

Ранее депутаты городской думы закрытого города Саров Нижегородской области устроили бой бумажным шариком прямо на рабочем совещании и попали на видео. На кадрах видно, как один из парламентариев, которого идентифицируют как Андрея Клища, скатывает из бумаги шарик и кидает в коллегу, в котором портал опознал Евгения Данченко, и попадает в лицо. Данченко пытается ответить Клищу, но промахивается.