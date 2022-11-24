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22:34, 24 ноября 2022Экономика

В Британии заявили о дефиците популярного продукта

Bloomberg: в Британии зафиксировали дефицит куриных яиц

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В Великобритании зафиксировали дефицит куриных яиц. По данным агентства Bloomberg, в некоторых супермаркетах этот продукт исчез с полок.

Отмечается, что к такой ситуации привела вспышка птичьего гриппа в Европе и США. Птицеводы были вынуждены прибегнуть к массовой выбраковке кур. В результате в октябре цены на яйца возглавили список продовольственной инфляции в США, а в Венгрии правительство ограничило цены на них.

По мнению аналитиков, свою роль в дефиците также может играть общая инфляция цен на продовольственные товары. Покупатели, которые не могут позволить себе мясо, переходят на более дешевые источники белка, какими все еще остаются яйца. Кроме того, отмечают они, спрос на яйца обычно выше зимой, особенно в период Рождества.

Ранее сообщалось, что инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 11,1 процента в годовом выражении — это максимальный показатель с 1981 года. Эксперты подсчитали, что почти половина расходов бедных домохозяйств страны приходится на коммунальные траты и покупку еды, в то время как среди людей со средними доходами на эти цели уходит около трети семейного бюджета.

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Марина Совина
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