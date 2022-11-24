В Эстонии начали подбирать места для бомбоубежищ

Bloomberg: правительство Эстонии в срочном порядке подбирает объекты для бомбоубежищ

Правительство Эстонии в срочном порядке подбирает места для бомбоубежищ на фоне опасений из-за якобы возможного нападения России на страну. Об этом сообщает Bloomberg.

«Десять лет назад преобладало мнение, что больше не будет обычных боев, не будет ракет. То, что сегодня нет войны, не означает, что нам не нужно готовиться к худшему», — заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса.

В поиске объектов для бомбоубежищ власти изучают общественные здания, школы и торговые центры. На многих зданиях с лета появились специальные знаки, обозначающие общественные убежища — синие треугольники на оранжевом фоне.

По словам Ляэнеметса, Эстония пренебрегала вопросом оборудования бомбоубежищ в течение 30 лет, а на то, чтобы создать сеть высокозащищенных бомбоубежищ «уйдут десятилетия».

Ранее стало известно, что Эстония и и Латвия совместно закупят военную колесную транспортную технику на 693 миллиона евро. Первая партия прибудет в 2023 году.