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23:42, 18 ноября 2022Экономика

Эстония и Латвия совместно закупят военную технику

ERR: Эстония и Латвия совместно закупят военную технику на 693 миллиона евро
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти Эстонии и Латвии совместно закупят военную колесную транспортную технику на 693 миллиона евро. Об этом заявил глава отдела техники и систем вооружения эстонских сил обороны Херко Сепп в беседе с ERR.

По словам Сеппа, 410 миллионов заплатит Эстония. Первая партия техники может прибыть в Эстонию уже в третьем или четвертом квартале 2023 года, добавил чиновник.

«Силам обороны нужны внедорожники, грузовики, а также спецтехника — краны и буксиры», — отметил Сепп. Он напомнил, что самые старые грузовые машины, которые до сих пор используются в эстонской армии, были произведены в 1970-х годах.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз (ЕС) признал безвыходное положение и вступил в гонку вооружений из-за специальной военной операции на Украине (СВО).

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Юлия Мискевич
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