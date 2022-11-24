В российском регионе загорелась крыша административного здания

В поселке Лайский Док Архангельской области загорелась крыша административного здания

В Архангельской области загорелась крыша административного здания. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

На 900 квадратных метрах горит кровля сооружения в поселке Лайский Док российского региона, уточнили в ведомстве.

«В ликвидации пожара задействованы 50 человек и 15 единиц техники. По предварительной информации пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек», — говорится в сообщении МЧС.

23 ноября в подмосковном Солнечногорске загорелась крыша здания, в котором находится хостел. Сообщалось, что в подвале строения хранится около тонны дизельного топлива.