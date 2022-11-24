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12:04, 24 ноября 2022Россия

В российском регионе загорелась крыша административного здания

В поселке Лайский Док Архангельской области загорелась крыша административного здания

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Архангельской области загорелась крыша административного здания. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

На 900 квадратных метрах горит кровля сооружения в поселке Лайский Док российского региона, уточнили в ведомстве.

«В ликвидации пожара задействованы 50 человек и 15 единиц техники. По предварительной информации пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек», — говорится в сообщении МЧС.

23 ноября в подмосковном Солнечногорске загорелась крыша здания, в котором находится хостел. Сообщалось, что в подвале строения хранится около тонны дизельного топлива.

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Евгения Куликова
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