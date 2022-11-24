Горящее в российском регионе административное здание показали на видео

Появились кадры с горящим в Архангельской области административным зданием

Горящее в Архангельской области административное здание показали на видео. Кадры очевидцев с места пожара в четверг, 24 ноября, публикует 29.ru.

Ранее в МЧС России сообщили, что кровля сооружения горит на площади 900 квадратных метров в поселке Лайский Док российского региона.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек.

По словам очевидцев, пожар начался в здании местного завода. «Находится там контора — то есть управление завода, а что еще там в нем — не знаю», — пояснила 29.ru местная жительница.

20 ноября в районе Комсомольской площади в Москве загорелось одноэтажное складское здание.

