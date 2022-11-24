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13:17, 24 ноября 2022Мир

Венгрия выделит Украине 187 миллионов евро помощи

Венгрия выделит Украине 187 миллионов евро в рамках общеевропейского кредита

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Венгрия выделит Украине 187 миллионов евро в рамках общеевропейского кредита на 18 миллиардов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст указа, опубликованного в правительственном вестнике.

«Правительство... призывает министра финансов позаботиться об обеспечении 187 миллионов евро, составляющих долю Венгрии из кредита в размере 18 миллиардов евро, который Евросоюз предоставит Украине», — сказано в документе, подписанном премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее стало известно, что Евросоюз (ЕС) намерен предоставить Украине значительную часть финансовой помощи на 2023 год объемом до 18 миллиардов евро в виде кредитов и грантов. Речь идет о наполнении бюджета Украины на следующий год по 1,5 миллиарда евро в месяц. Эту помощь Киеву пообещала выделить глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на конференции в Берлине 25 октября.

При этом 18 ноября Орбан заявил, что Будапешт не ставит интересы Украины выше своих, поэтому не поддержит общий кредит Европейского союза (ЕС) для Киева. «Венгрия не согласна с тем, чтобы страны-члены Евросоюза совместно предоставляли кредиты для помощи Украине», — высказался глава правительства. Он призвал государства объединения пропорционально и справедливо распределить сумму, которая будет направлена Украине.

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Анжелика Бережная
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