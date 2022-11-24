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14:12, 24 ноября 2022Культура

Участник Jonas Brothers признался в посещении психотерапевта

Участник Jonas Brothers Джо Джонас объяснил причину посещения психотерапевта
Джо Джонас

Джо Джонас. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский певец и участник группы Jonas Brothers Джо Джонас объяснил причину, по которой он посещает психотерапевта. Его слова передает Variety.

По словам исполнителя, психолог помогает ему разобраться в себе. «Мы должны понимать себя. Это так важно. В конце концов, мы просто люди, и нам нужно заботиться друг о друге и заботиться о себе. Были годы, когда я этого не делал, я просто шел по жизни, и в какой-то момент начал чувствовать себя сумасшедшим. Я осознал, что на меня влияет каждая мелочь. А когда ты проговариваешь все это с кем-то, ты думаешь: о, вот почему [это на меня влияет]», — признался Джонас.

Певец добавил, что даже перед интервью изданию час разговаривал со своим психотерапевтом.

Ранее сообщалось о том, что актер Джона Хилл откажется от продвижения своих фильмов из-за приступов тревоги.

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Дениза Мацаева
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