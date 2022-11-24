На Украине оценили затраты на восстановление поврежденной энергосистемы

FT: восстановление поврежденной энергосистемы Украины потребует сотен миллионов долларов

Восстановление поврежденной в ходе конфликта на Украине энергетической системы страны потребует сотен миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Газета ссылается на украинского министра инфраструктуры Александра Кубракова. При этом издание не приводит его прямой цитаты. В материале указывается, что, согласно оценкам чиновника, стране понадобится внешняя помощь в размере нескольких сотен миллионов долларов в дополнение к тем средствам, которые уже выделяются на эти цели из украинского бюджета.

Кроме того, отмечает FT, Украина сталкивается с нехваткой оборудования и материалов, пригодных для восстановления построенных во времена СССР элементов ее энергосистемы.

Киев пытается закупить оказавшиеся в дефиците трансформаторы у Польши и Литвы, а также запустить собственное производство, поскольку сейчас на их выпуск уходят месяцы.

Ранее Еврокомиссия призвала страны Европейского союза (ЕС) направить Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы государства. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, сделать это необходимо в массовом порядке.