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18:12, 24 ноября 2022Мир

Еврокомиссия призвала ЕС отправить Украине трансформаторы и электрогенераторы

ЕК призвала страны ЕС направить Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы

Фото: Shutterstock

Еврокомиссия призвала страны Европейского союза (ЕС) направить Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы. Об этом со ссылкой на заявление еврокомиссара сообщает ТАСС.

В среду, 23 ноября, стало известно, что все атомные электростанции (АЭС), а также большинство гидроэлектростанций (ГЭС) и тепловых электростанций (ТЭС), располагающихся на территории Украины, временно остались без электричества в результате ракетных ударов российских войск.

24 ноября заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что подача электричества восстановлена по всей стране, преимущественно на объектах критической гражданской инфраструктуры, в том числе водоканалах. По его словам, следующим этапом является подключение света бытовым потребителям.

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Варвара Кошечкина
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