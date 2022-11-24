Бывший член Black Star рассказал об упущенной возможности купить жилье в Москве

Певец TERNOVOY рассказал об упущенной возможности купить квартиру в Москве

Бывший член музыкального лейбла Black Star, исполнитель Олег Терновой, более известный под псевдонимом TERNOVOY, рассказал о том, что он упустил возможность приобрести однокомнатную квартиру в Москве на выигранные в конкурсе «Песни» на телеканале ТНТ деньги. Воспоминаниями и мыслями об этом он поделился в подкасте «Ниче святого!» для проекта «Звук».

TERNOVOY сообщил, что, получив деньги, он долгое время держал их на накопительном счете. Музыкант объяснил свой поступок тем, что таким образом он рассчитывал через некоторое время скопить на квартиру большего, чем он на тот момент мог себе позволить, метража, однако спустя некоторое время понял, что это решение было неразумным. «Мама очень хотела, чтобы я побыстрее приобрел квартиру, но мне хотелось побольше квартиру, подкопить на нее. Так как я человек все-таки больше творческий и не особо финансово грамотный, деньги долго у меня там пролежали. И потом был момент упущен, когда можно было хотя бы добавить и купить "однушку". Не в центре, безусловно, где-то на окраине, но все равно со своей недвижимостью был бы я сейчас», — признался певец.

Терновой добавил, что у него и его семьи достаточно много жилья в собственности в родном Узбекистане и что недавно он приобрел квартиру в Ташкенте. В данный момент он сдает ее арендаторам из России.

В сентябре певица Нюша рассказала, что вместе с мужем они несколько лет планировали купить дом в Москве или за границей, однако так и не сделали этого и поэтому долгое время они проживают в съемном жилье. Она добавила, что не может объяснить, почему их попытки не удались и ее семья все еще не обрела дом, который давно хотела.