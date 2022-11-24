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16:23, 24 ноября 2022Культура

Роспотребнадзор подаст иск из-за отмененного концерта Лободы

Роспотребнадзор подаст иск о невозврате денег за отмененный концерт Светланы Лободы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Роспотребнадзор планирует подать коллективный иск из-за того, что людям не вернули деньги за билеты после отмены концерта украинской певицы Светланы Лободы в Иркутске. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что выступление должно было состояться 25 апреля 2021 года, но его перенесли на 21 июня следующего года в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Роспотребнадзор готовит коллективный иск из-за отмененного концерта Светланы Лободы в Иркутске. В управление поступают жалобы из-за того, что люди не смогли вернуть деньги за несостоявшееся мероприятие», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в апреле 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Лобода отказалась проводить концерты в России. «В связи с неоднократным перенесением концерта потребители стали обращаться с заявлениями об отказе от его посещения, но в добровольном порядке организаторы концерта денежные средства не возвратили», — пояснили в ведомстве.

Представители Роспотребнадзора предложили фанатам, не попавшим на концерт, присоединиться к групповому иску и направить соответствующие документы для его оформления, воспользовавшись специальным разделом на сайте управления.

Ранее Лобода заявила, что больше не приедет в российские города с концертами даже за «атомные» деньги.

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Дениза Мацаева
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