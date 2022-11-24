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09:42, 24 ноября 2022Силовые структуры

Двое россиян спрятали в холодильнике голову убитого и расчлененного ими товарища

На Урале осудят двух мужчин, зарезавших знакомого в ванне и расчленивших его тело лобзиком

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Свердловский областной суд рассмотрит дело двоих 26-летних уральцев об убийстве знакомого. Об этом в четверг, 24 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, вечером 6 декабря 2021 фигуранты выпивали с двумя товарищами в квартире потерпевшего на улице Строителей. Там обвиняемые решили убить хозяина квартиры, взяли два ножа и позвали друзей в ванну покурить. Они понимали, что их четвертый знакомый может защитить жертву. Тогда один из фигурантов пригрозил ему расправой и вонзил нож в живот, а затем порезал кисти рук. Потерпевший не мог сбежать, так как дверь была заперта изнутри ключом. Затем россияне напали на хозяина и зарезали его.

7 декабря обвиняемые взяли нож, электрический лобзик и расчленили тело друга. Они спрятали его голову в холодильнике, а внутренние органы смыли в канализацию или мусорные баки. Остальные части тела погибшего сообщники расфасовали по пакетам, отнесли в промзону завода и сожгли.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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Екатерина Власова
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