Названы самые счастливые работники столицы

Авито Работа: самые счастливые сотрудники Москвы работают в консалтинге

Согласно опросу платформы Авито Работа и финтех-компании «Деньги Вперед», самые счастливые россияне работают в консалтинге — о любви к работе в этой сфере заявили 85 процентов респондентов из Москвы. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Также наиболее счастливыми себя ощущают московские сотрудники бьюти-индустрии (81 процент), домашний персонал (80 процентов), специалисты сферы маркетинга (76 процентов), административной работы (75 процентов) и IT (74 процента). При этом искренне ценят свою работу 69 процентов жителей столицы.

Респонденты по-разному объясняют причину своей любви к работе: 65 процентов отмечают возможность реализовать свой потенциал и развиваться в профессии, ещё 59 процентов считают, что работа по-настоящему их вдохновляет. Около половины респондентов (47 процентов) считают, что счастливые моменты на работе связаны с наступлением отпуска и общением с коллегами (39 процентов). Важны для сотрудников и получение признания со стороны руководства, профессиональные премии, интересные задачи и повышение в должности.

Тем не менее, самым главным радостным событием на работе опрошенные называют получение денег. Так, 59 процентов сотрудников испытывают прилив эндорфинов в моменты прихода зарплаты, а 54 процента — при начислении премий и бонусов. При этом еще счастливее москвичи были бы при получении заработной платы чаще двух раз в месяц и ее повышении. Примерно 51 процент обрадовался бы увеличению зарплаты на 30 тысяч рублей, 19 процентов — на 25-30 тысяч рублей, ещё 11 процентов — на 15-20 тысяч рублей.

Российским регионом с самыми высокими зарплатами ранее был назван Чукотский автономный округ. Здесь более 100 тысяч рублей получают 49,6 процента работающих, а самыми распространенными зарплатами являются 65-164 тысячи рублей. В топ-3 также вошел Ямало-Hенецкий автономный округ и Магаданская область, а Москва оказалась на пятой строчке рейтинга.