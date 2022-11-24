Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:39, 24 ноября 2022Экономика

Названы самые счастливые работники столицы

Авито Работа: самые счастливые сотрудники Москвы работают в консалтинге

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Согласно опросу платформы Авито Работа и финтех-компании «Деньги Вперед», самые счастливые россияне работают в консалтинге — о любви к работе в этой сфере заявили 85 процентов респондентов из Москвы. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Также наиболее счастливыми себя ощущают московские сотрудники бьюти-индустрии (81 процент), домашний персонал (80 процентов), специалисты сферы маркетинга (76 процентов), административной работы (75 процентов) и IT (74 процента). При этом искренне ценят свою работу 69 процентов жителей столицы.

Респонденты по-разному объясняют причину своей любви к работе: 65 процентов отмечают возможность реализовать свой потенциал и развиваться в профессии, ещё 59 процентов считают, что работа по-настоящему их вдохновляет. Около половины респондентов (47 процентов) считают, что счастливые моменты на работе связаны с наступлением отпуска и общением с коллегами (39 процентов). Важны для сотрудников и получение признания со стороны руководства, профессиональные премии, интересные задачи и повышение в должности.

Материалы по теме:
«Извините, я облажался» Как молодой миллиардер за несколько дней разорил свою биржу и подорвал доверие к криптовалюте?
«Извините, я облажался»Как молодой миллиардер за несколько дней разорил свою биржу и подорвал доверие к криптовалюте?
16 ноября 2022
Бабочки в животе. Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
Бабочки в животе.Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
23 ноября 2022

Тем не менее, самым главным радостным событием на работе опрошенные называют получение денег. Так, 59 процентов сотрудников испытывают прилив эндорфинов в моменты прихода зарплаты, а 54 процента — при начислении премий и бонусов. При этом еще счастливее москвичи были бы при получении заработной платы чаще двух раз в месяц и ее повышении. Примерно 51 процент обрадовался бы увеличению зарплаты на 30 тысяч рублей, 19 процентов — на 25-30 тысяч рублей, ещё 11 процентов — на 15-20 тысяч рублей.

Российским регионом с самыми высокими зарплатами ранее был назван Чукотский автономный округ. Здесь более 100 тысяч рублей получают 49,6 процента работающих, а самыми распространенными зарплатами являются 65-164 тысячи рублей. В топ-3 также вошел Ямало-Hенецкий автономный округ и Магаданская область, а Москва оказалась на пятой строчке рейтинга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о массированном ударе по объектам военного управления Украины
Минобороны отчиталось о срыве атаки ВСУ на краснолиманском направлении
Минобороны заявило о поражении установки РСЗО «Град» ВСУ
Российский пятиклассник проиграл в бою снежками и вызвал подкрепление
Военкор рассказал о жизни мобилизованных россиян в зоне СВО
Тело бизнесмена нашли на могиле его жены на кладбище в Москве
Милонов предложил запретить смену пола без медицинских показаний
Названы самые счастливые работники столицы
В США заметили снятые с вооружения стелс-самолеты
На Украине погиб российский спецназовец
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.