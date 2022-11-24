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13:56, 24 ноября 2022Силовые структуры

Братьев Магомедовых признали виновными в хищении 11 миллиардов рублей

Братья Магомедовы признаны Мещанским судом Москвы виновными в хищении 11 миллиардов
Зиявудин Магомедов (слева)

Зиявудин Магомедов (слева). Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Мещанский суд Москвы признал владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых виновными в хищении свыше 11 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает Агентство городских новостей Москва.

Как установил суд, в 2010 году братья создали преступную группу в которую вошли свыше 15 человек. К руководству привлекли своих доверенных лиц Эльдара Нагаплова и Давида Каплана. Аффилированные с ними юридические лица по заключенным с подконтрольными им компаниями государственным контрактам и договорам в период с 201-го по 2016 год похитили свыше 11 миллиардов рублей.

«В 2018 году братья продали порт «Транснефти», а вырученные 750 миллионов долларов разместили на банковском счете. Магомедовых арестовали 30 марта 2018 года.

28 мая 2022 года Хамовнический суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры с требованием взыскать 750 миллионов долларов с совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

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Владимир Седов
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