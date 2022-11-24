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19:44, 24 ноября 2022Экономика

В Россию начали ввозить предназначенные для Китая машины

«Газета.Ru»: дилеры начали поставлять в Россию Ford Mondeo, предназначенные для Китая

Изображение: Ford

Российские дилеры начали поставлять в страну автомобили Ford Mondeo 2022 года выпуска, предназначенные для китайского рынка, узнала «Газета.Ru».

Например, один из дилеров в Амурской области предлагает седан Mondeo из Китая за 2,7 миллиона рублей. В начальной версии машина предлагается с бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 165 лошадиных сил, автоматической трансмиссией и передним приводом.

Ford перестал производить седаны Mondeo в США и Европе спустя 30 лет после дебюта модели — последний автомобиль был выпущен в начале 2022 года на заводе в испанской Валенсии. Однако модель осталась в линейке производителя в Китае, где в начале этого же года был произведен седан пятого поколения — его и начали ввозить в Россию.

Ford ушел с российского рынка 26 октября. Компания продала 49 процентов доли в совместном предприятии с российской автомобильной группой «Соллерс» российскому партнеру. При этом за американским автогигантом остается возможность обратного выкупа своей доли, опцион может быть реализован в течение пяти лет.

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Платон Щукин
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