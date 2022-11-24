Россияне назвали самую желаемую для работы компанию

ВЦИОМ: россияне назвали «Газпром» самой желаемой для работы компанией

Второй год подряд рейтинг лучших работодателей от ВЦИОМ возглавил «Газпром». Его выбрали 40 процентов опрошенных.

Также среди самых желаемых мест работы россияне назвали РЖД (16 процентов), «Роснефть» (15 процентов) и «Яндекс» (14 процентов). Каждый десятый выделил Сбербанк и «Росатом» (по 10 процентов). С годами россияне стали чаще оценивать потенциального работодателя на основе информации, полученной из интернета, нежели из традиционных СМИ, отметили эксперты.

За 15 лет востребованность интернета в этом вопросе выросла в восемь раз. Популярность обращений к отзывам бывших и действующих сотрудников компании по сравнению с прошлым годом снизилась. Хорошая зарплата — основной критерий при выборе работы, далее идет полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств.

Ранее стало известно, что в среднем россияне хотели бы получать зарплату в размере 169 тысяч рублей. Женщины называли более низкую сумму — 152 тысячи в месяц, а мужчины указывали 189 тысяч рублей.