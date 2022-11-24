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20:32, 24 ноября 2022Экономика

Россияне назвали самую желаемую для работы компанию

ВЦИОМ: россияне назвали «Газпром» самой желаемой для работы компанией

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Второй год подряд рейтинг лучших работодателей от ВЦИОМ возглавил «Газпром». Его выбрали 40 процентов опрошенных.

Также среди самых желаемых мест работы россияне назвали РЖД (16 процентов), «Роснефть» (15 процентов) и «Яндекс» (14 процентов). Каждый десятый выделил Сбербанк и «Росатом» (по 10 процентов). С годами россияне стали чаще оценивать потенциального работодателя на основе информации, полученной из интернета, нежели из традиционных СМИ, отметили эксперты.

За 15 лет востребованность интернета в этом вопросе выросла в восемь раз. Популярность обращений к отзывам бывших и действующих сотрудников компании по сравнению с прошлым годом снизилась. Хорошая зарплата — основной критерий при выборе работы, далее идет полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств.

Ранее стало известно, что в среднем россияне хотели бы получать зарплату в размере 169 тысяч рублей. Женщины называли более низкую сумму — 152 тысячи в месяц, а мужчины указывали 189 тысяч рублей.

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Платон Щукин
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