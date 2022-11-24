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15:39, 24 ноября 2022Наука и техника

С помощью МРТ впервые выявлены изменения в мозге при мигрени

Medical Xpress: с помощью МРТ впервые исследованы изменения в мозге при мигрени

Фото: Shutterstock

Ученые из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе впервые выявили изменения в мозге при мигрени с помощью аппарата МРТ. Результаты работы будут представлены на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки (RSNA), краткий обзор приводит Medical Xpress.

Специалисты использовали МРТ со сверхвысоким полем 7T для изучения структурных изменений крошечных сосудов при различных типах мигрени. Авторы отмечают, что это первое исследование подобного рода с применением такой точной техники. Всего были обследованы десять человек с хронической мигренью, десять человек с эпизодической мигренью и пять здоровых людей из контрольной группы. Всем участникам было от 25 до 60 лет.

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Затем ученые рассмотрели увеличенные периваскулярные пространства в полуовальном центре (centrum semiovale, центральная область белого вещества) и базальных ядрах головного мозга. Кроме того, испытуемых опросили о продолжительности и тяжести заболевания, симптомах, наличии ауры и области головной боли.

Оказалось, что количество увеличенных периваскулярных пространств в полуовальном центре было значительно выше у пациентов с мигренью по сравнению со здоровыми добровольцами. Вместе с тем была отмечена связь повышенных показателей периваскулярного пространства с гиперинтенсивными поражениями белого вещества у пациентов с мигренью. Такие выраженные изменения в мозге пациентов с мигренью могут свидетельствовать о нарушении работы лимфатической системы в этом органе.

Однако выяснить, влияют ли такие изменения на развитие мигрени или являются ее результатом, не удалось. В будущем специалисты хотят продолжить наблюдения с участием большего числа людей и с более длительными временными промежутками, чтобы изучить корреляцию между структурными изменениями в мозге, а также развитием и типом мигрени.

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Елена Апазиди
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