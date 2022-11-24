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13:46, 24 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о поражении установки РСЗО «Град» ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении установки РСЗО «Град» ВСУ в Харьковской области
СюжетМинобороны:

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, в районе населенного пункта Новогригоровка Херсонской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства Соединенных Штатов AN/TPQ-50.

Кроме того, две радиолокационные станции производства США AN/TPQ-36 уничтожены в районах населенных пунктов Константиновка и Северск Донецкой народной республики (ДНР), подчеркнул в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что 23 ноября российскими вооруженными силами был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

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Сергей Истомин
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