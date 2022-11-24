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04:19, 24 ноября 2022Россия

Депутаты попросили Минздрав уважительнее относиться к медикам

«Ъ»: Госдума рекомендовала Минздраву исключить понятие «услуга» по отношению к медикам

Фото: Markus Scholz / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы рекомендовала Минздраву исключить из закона «Об основах охраны здоровья граждан» понятие «услуга». Об этом сообщает «Коммерсант».

Как передает издание, глава комитета по охране здоровья граждан Дмитрий Хубезов считает, что этот шаг поможет сделать профессию врача уважаемой. Также, по его мнению, это защитит медиков от преследования по статье УК, связанной с оказанием услуг. Глыбочко поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Однако Минздрав РФ инициативу не поддержал. Как заявили журналистами в ведомстве, термин «медицинская услуга» обозначает единицу тарификации медицинской помощи и в большинстве случаев используется для финансово-экономических расчетов и медицинской статистики.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров призвал медиков оценить решение признать Россию «спонсором терроризма».

Европейский парламент принял резолюцию о признании РФ «страной-спонсором терроризма» и включил ее в соответствующий список.

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Екатерина Подвигина
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