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01:01, 24 ноября 2022Ценности

Эмили Ратаковски снялась в откровенном купальнике своего бренда

Модель Эмили Ратаковски снялась в леопардовом бикини собственного бренда Inamorata

Кадр: @emrata

Американская супермодель и дизайнер Эмили Ратаковски снялась в откровенном бикини собственного производства для соцсетей. Соответсвующий ролик появился в ее личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 31-летняя манекенщица запечатлена крупным планом в раздельном купальнике с леопардовым принтом, который входит в коллекцию ее бренда Inamorata. Она позирует лицом к камере, оттягивая рукой плавки на бедре. В описании к публикации Ратаковски сообщила, что данный костюм, а также некоторые аналогичные модели, доступны по сниженной цене на официальном сайте марки.

Кадр: @emrata

Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях под постом. «Развод явно пошел тебе на пользу», «Красота Эмили никогда не померкнет», «Дорогая, запакуй мне все эти купальники! Так выглядит лучшая реклама», — хвалили одни. «Пит Дэвидсон, черт возьми, как ты это сделал?», «Все, о чем я могу думать, это Пит и как ему это удается», «Что же такого в Пите Дэвидсоне?» — иронизировали другие, намекая на роман Эмили Ратаковски и бывшего бойфренда Ким Кардашьян, комика Пита Дэвидсона.

Ранее в ноябре очевидцы засняли встречу Ратаковски и Дэвидсона в Нью-Йорке, которая подтвердила их романтические отношения. На появившихся в сети кадрах знаменитости были запечатлены в объятьях друг друга.

Летом 2022 года Эмили Ратаковски развелась с режиссером Себастьяном Бер-Макклардом из-за его измен. Они прожили в браке четыре года, в 2021-м у них родился сын Сильвестр Аполло.

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Карина Черных
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