Сообщение о спонсировании ВСУ за счет платежей по ЖКХ оказалось недостоверным
Сообщение о том, что одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), может спонсироваться за счет платежей по ЖКХ жителей Воронежа, оказалось недостоверным.
«Блокнот Воронеж» 23 ноября разместил публикацию, в которой утверждалось, что 80-я штурмовая бригада ВСУ, которая расстреляла российских военнопленных в Макеевке Луганской народной республики (ЛНР), могла спонсироваться за счет средств, которые жители Воронежа перечисляли структуре группы «Росводоканал» — ООО «РВК-Воронеж» — в качестве оплаты коммунальных платежей.
Как отмечало издание, контролирующие Росводоканал бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман за время спецоперации перечислили в фонд поддержки ВСУ порядка 150 миллионов долларов. В частности, средства якобы направлялись на поддержку базирующейся во Львове 80-й бригаде. Из этого в статье делался вывод, что «когда в Воронеже горожане оплачивают платежки "РВК-Воронеж", они невольно перечисляют спонсорскую помощь нацистам и убийцам наших солдат».
При этом какие-либо источники, на основании которых могли быть сделаны подобные выводы, в материале не приводились.
«РВК-Воронеж» 24 ноября выступила с заявлением, в котором опровергла данную информацию, сообщает KP.RU. В компании подчеркнули, что регулярно перечисляют налоговые платежи в бюджет РФ, а также инвестируют в модернизацию коммунальной инфраструктуры — именно на это идут деньги, которые жители города платят за ЖКУ. Там также подчеркнули, что вся информация о финансовых показателях компании является открытой, а целевое использование поступающих платежей от жителей и предприятий за оказанные услуги контролируют сразу несколько органов: департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области, департамент государственного регулирования тарифов Воронежской области, администрация Воронежа, а также Контрольно-счетная палата Воронежа.
Кроме того, в «РВК-Воронеж» добавили, что компания активно поддерживает сотрудников, которые были призваны на службу в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, и членов их семей.
Публикация получила ограниченное распространение в СМИ. В частности, подобный материал удалось обнаружить на региональном портале «36 регион Воронеж». При этом информация активно распространялась в соцсетях (1, 2, 3, 4).