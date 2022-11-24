Больше половины россиян нашли недоделки в купленном жилье

Rockwool Россия: 74% россиян нашли недоделки в купленных новостройках

Больше половины купивших квартиру в новостройках россиян нашли недоделки в новом жилье. Об этом говорится в исследовании Rockwool Россия, пишет «РИА Новости».

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек, 76 процентов из которых столкнулись с недочетами. Так, 46 процентов опрошенных обнаружили проблемы во время приемки квартиры, еще 28 процентов — после сдачи дома. Четверть респондентов устранили дефекты самостоятельно, 29 процентов обратились за помощью к девелоперу, но получили отказ, еще 44 процента смогли добиться исправления недоделок только через суд.

Эксперты отмечают, что заселяющиеся в новостройку люди зачастую не знают, на что нужно обращать внимание при приемке квартиры. Треть из них обращалась за помощью к специалистам, 10 процентов принимали жилье «на глаз», 7 процентов попросили присутствовать на осмотре членов семьи, а 5 процентов самостоятельно изучили регламенты. Еще 48 процентов просто подписали бумаги.

21 процент участников опроса считают, что во время приемки квартиры следует обращать внимание на стены, потолок и пол. 20 процентов в первую очередь проверяют вентиляцию и отопление, 17 процентов — соответствие реальной площади с заявленной, 11 процентов — розетки и провода, 10 процентов — окна, 9 процентов — счетчики.

Ранее в ноябре россиян предостерегли от покупки жилья в новостройках. Риелтор Константин Апрелев посоветовал тщательнее подходить к выбору жилья, чтобы не столкнуться с банкротством застройщика. Он посоветовал приобретать жилье только в том случае, если срок ввода дома в эксплуатацию планируется на ближайший год.