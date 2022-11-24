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20:07, 24 ноября 2022Среда обитания

Россиянам захотели запретить селиться в популярном курортном городе

Жители турецкой Антальи стали собирать подписи, чтобы запретить иностранцам покупать жилье
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Ramon Kagie / Unsplash

Жители турецкой Антальи захотели запретить иностранцам покупать и арендовать жилье в городе. Петицию с требованием не разрешать надолго селиться на популярном курорте гражданам других государств, в том числе лидирующим по числу сделок россиянам, зарегистрировали на сайте Change.org.

Авторы инициативы отметили, что средняя стоимость аренды жилья в Анталье на фоне наплыва мигрантов превысила 10 тысяч лир (536,5 доллара) в месяц, а в Аланье — 13 тысяч лир (697,5 доллара) в месяц. При этом три года назад купить жилье можно было в среднем за 32,1 тысячи долларов, а сейчас цены выросли до 267,8 тысячи долларов.

Столь резкая динамика может спровоцировать жилищный кризис и сделать недвижимость недоступной для местного населения, опасаются в курортном городе. «В настоящее время каждое третье проданное в Анталье жилье приобретено иностранцами. По этому показателю Анталья обошла Стамбул. Цены на аренду в Анталье за два года выросли на 395», — говорится в петиции.

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Авторы инициативы подчеркнули, что владельцы домов и квартир постоянно поднимают цены на аренду или выселяют жильцов, предпочитая сдать объект подороже иностранцам. «Сейчас 25 процентов жителей Антальи составляют иностранцы. В городе проживает порядка 200 тысяч иностранных граждан» — отмечается в электронном документе.

В курортном городе также пожаловались, что россияне и украинцы массово создают группы в мессенджерах, чтобы незаконно заниматься недвижимостью, — это также разрушает рынок жилья. «Необходимо остановить аренду и продажу жилья иностранцам. Пусть они остаются в наших отелях, пансионатах и курортных местах в качестве гостей. Это наш город, он не должен стать чужим для будущих поколений», — подчеркнули в петиции.

Ранее россияне второй месяц подряд стали главными покупателями недвижимости в Турции. Согласно данным Института статистики страны (TUIK), в октябре 2022 года россияне приобрели 2023 дома и квартиры. Второе место в списке стран-лидеров по покупке жилья в популярной курортной стране занял Иран — его граждане за месяц совершили 498 сделок с недвижимостью. Замкнул тройку Ирак с показателем в 310 приобретенных домов и квартир. Авторы отчета указали, что всего за десятый месяц текущего года иностранные граждане приобрели 55 тысяч единиц жилья, что на 26,9 процента больше, чем в октябре предыдущего года.

Нина Ташевская
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